السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الاقتصاد الزراعى" ينظم ورشة حول مواجهة مشكلات القطاع لتحقيق التنمية المستدامة

ندوة معهد بحوث الاقتصاد
ندوة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي  ورشة عمل بعنوان "رؤية مستقبلية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة''، لمناقشة ودراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان اليوم، أنه تم خلال الورشة مناقشة التحديات التسويقية، إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، التحديات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، التحديات المتعلقة بالصادرات الزراعية، التحديات المتعلقة بسياسات استصلاح الأراضي، التحديات المتعلقة بالتنمية الزراعية، التحديات المتعلقة بالاستثمار الزراعي، وذلك بهدف التعرف على أسبابها وكيفية مواجهتها وآليات تنفيذ التوصيات المستخلصة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للنهوض بالقطاع الزراعي المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق العوائد المجزية للمزارعين.

تطوير النظم التسويقية للمحاصيل الزراعية لتقليل نسبة الفاقد

"الاقتصاد الزراعي" ينظم ورشة حول مواجهة مشكلات القطاع لتحقيق التنمية المستدامة

وقد خلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات منها أهمية الدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية لأغلب المحاصيل، التوعية الإرشادية وسعر الضمان قبل الزراعة، وأهمية تطوير النظم التسويقية للمحاصيل الزراعية لتقليل نسبة الفاقد، وأهمية مشروعات تحسين التربة وترشيد استخدام المياه، واستخدام أصناف مبكرة النضج وتتحمل الجفاف، وشبكات الصرف المغطى.

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تخفيضات 30% على السلع الغذائية وياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

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توفير أعلاف وأصناف من الأرز.. حصاد وزارة الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

حضر ورشة العمل الباحثون والخبراء من معهد بحوث الاقتصاد الزراعي والمهتمون بقضايا تنمية القطاع الزراعي المصري.

 

معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحقيق التنمية المستدامة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي التحديات التسويقية استصلاح الأراضي

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