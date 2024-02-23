حزب "المصريين": صفقة رأس الحكمة ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، جهود القيادة السياسية في إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة الجديدة، موضحا أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويضخ مليارات الدولارات كاستثمار مباشر.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن القيادة السياسية لا تتأخر وتبذل قصارى جهدها في التنمية العمرانية والسياحة الشاملة، ضمن مخطط الجمهورية الجديدة، موضحا أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر يسهم بشكل مباشر في استقرار السوق المحلي وبالتالي خفض أسعار السلع وهو ما يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى سيساعد الدولة على تخطي مختلف التحديات الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، مشيدا بتأكيد رئيس الوزراء بأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكد أن مخطط تطوير رأس الحكمة يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر العديد من فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال السنوات القادمة، بالتوازي مع الطفرة السياحية المهمة في العديد من القطاعات، منوها بأن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

ولفت إلى أنه يثق تماما في قدرة الدولة المصرية على تخطي جميع التحديات الاقتصادية الراهنة خلال السنوات القليلة القادمة، موضحا أن مخطط التنمية الشاملة والمستدامة لمدينة رأس الحكمة فرصة ضخمة للقطاع الخاص لضخ مليارات الدولارات وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

ونوه بأن صفقة الاستثمارات الكبرى في مطروح ستعزز من ثقة العالم الأجنبي والإقليمي في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري الواعد، مما يعطي دفعة لمزيد من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.

وأشار إلى أن هذه الصفقة ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لا سيما وأن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل عليها حاليًا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.