رئيس الوزراء: الدولة ملتزمة بتعويض أبناء مطروح عن أرض مشروع رأس الحكمة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح الموجودين على الأرض المخصصة لمشروع تنمية رأس الحكمة بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعينا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن أكبر مشروع استثمار مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية.. رأس الحكمة.

وأكد “مدبولي” أنه تم حصر جميع الموجودين على الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي بالكامل وأيضا تعويض عيني، مشيرا إلى أن الدولة مخططة على طول الطريق الساحلي، حيث سيتم إنشاء تجمعات للأهالى لنقلهم إليها لكي يكونوا فى نفس المكان، لأنه من المتوقع أنهم هم المستفيدون استفادة مباشرة من عملية التنمية بالمنطقة، من خلال توفير فرص العمل التي سيحظون بها، وبالفعل بدأت الدولة فى الجلوس معهم، لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.

الدولة منفتحة تمامًا على الاستثمار الأجنبى المباشر

وأكد “مدبولي” أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وترحب بهذه المشروعات على أرض مصر لتحقيق التنمية المتكاملة، وتحقق الهدف لتعمير الأرض وخلق فرص عمل لأولادنا، ونحقق استثمارا وزيادة للاقتصاد المصري وأيضا للمستثمر.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل الأشقاء بالإمارات، لأن هذه الشراكة تعد رسالة ثقة في دولة مصر ويرون الفرص الواعدة في مصر وبالتالي سيكون لديهم الرغبة والثقة في ضخ هذه الكمية من الاستثمارات، لعلمهم أنها سيكون لها عائد مجز وواثقين تماما في استقرار وثبات الدولة المصرية.

كما وجه “مدبولي” الشكر للشعب المصري على تحمله وصبره الكبير خلال الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد، مؤكدا أن الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم وإيمانه بأن هذه الدولة يجب أن تستمر، ويكتب لها الاستقرار، وبالتالي حريص على استقرار الدولة، ونتيجة لذلك يضحي ويعاني من الأزمة الاقتصادية، أملًا من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات في أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية وأن يتم تصحيح مسار الاقتصاد المصري.