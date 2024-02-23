الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 2024

النصف من شعبان
النصف من شعبان

زاد  البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فضل ليلة النصف من شعبان، لما فيها من فضل عظيم، وقالت دار الإفتاء المصرية إن الاحتفالُ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب.

ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 2024

وأوضحت الإفتاء أن الشرع الشريف رغب  في إحيائها، واغتنام نفحاتها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.

 

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موعد ليلة النصف من شعبان 2024.. وأفضل الأعمال فيها

 

وأوضحت الإفتاء إنه لا يؤثر في ثبوت فضل هذه الليلة ما يُثَار حولها من ادعاءات المتشددين القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة؛ فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة، وأقوال أئمة الأمة، وعملها المستقِر الثابت، وَما تقرر في قواعد الشرع أنَّ مَن عَلِم حجةٌ على مَنْ لم يعلم.

 

فضل ليلة النصف من شعبان 2024

أوضحت الإفتاء أن الله اختصَّ سبحانه من هذا الشهر: ليلةَ النصف منه ونهارَها، وفضَّلهما على غيرهما من أيامه ولياليه، ورغَّبَ في إحيائها، واغتنام نفحها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات.

وقد ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين ومَن بعدهم سلفًا وخلفًا، وعليه العمل إلى يوم الناس هذا.

دار الافتاء المصرية شهر شعبان المبارك الشرع الشريف فضل ليلة النصف من شعبان الاحتفال بليلة النصف من شعبان 2024

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