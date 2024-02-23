سيارة "أوروس".. واشنطن تسخر من هدية بوتين لزعيم كوريا الشمالية

سخرت الولايات المتحدة من هدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهي سيارة روسية فاخرة، واتهمت موسكو بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إن بوتين أهدى كيم سيارة "أوروس" فاخرة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي.

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخبر، قائلا إن الهدية "سيارة فاخرة من حجم (سيدان)، من النوع الذي يستخدمه بوتين".

وقال بيسكوف: "عندما كان زعيم كوريا الشمالية في قاعدة فوستوشني الفضائية في روسيا، نظر إلى هذه السيارة وأطلعه عليها بوتين شخصيا، ومثل كثير من الناس أحب كيم هذه السيارة. لذلك اتخذ هذا القرار".

وأضاف: "كوريا الشمالية جارة قريبة لنا، ونحن نعتزم، وسنواصل، تطوير علاقاتنا مع جميع الجيران، بما في ذلك كوريا الشمالية".

و"أوروس" شركة روسية لصناعة السيارات الفاخرة تأسست عام 2018، وتقول إنها باعت 115 سيارة عام 2023.

وردا على سؤال حول الهدية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في واشنطن: "في الواقع، بصراحة، لم أكن أعلم أن هناك شيئا اسمه سيارة روسية فاخرة".

وتابع مازحا: "آمل أن يحصل كيم على ضمان ممتد للسيارة. لست متأكدا إذا كنت سأشتري سيارة فاخرة فإن روسيا ستكون المكان الذي سأبحث فيه".

وقالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، إن "الهدية دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار القادة"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج.

وتواصل التقارب بين روسيا وكوريا الشمالية منذ هجوم الأولى على أوكرانيا، حيث التقى كيم وبوتين في أقصى شرق روسيا في سبتمبر الماضي.