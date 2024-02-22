الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المركز الثقافي اللبناني الماروني يعقد صالون "علاقات مصر ولبنان" 24 فبراير

المركز الثقافي اللبناني
المركز الثقافي اللبناني الماروني بالإسكندرية

أعلن المركز الثقافي اللبناني الماروني بالإسكندرية عن عقد الصالون الثقافي الثاني بعنوان "التنوع الثقافي: العلاقات المصرية اللبنانية نموذجا"؛ وذلك يوم السبت المقبل الموافق 24 فبراير، بحضور كوكبة كبيرة من قادة الفكر بالمجتمع الإسكندري.

وقال رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان المطران جورج شيحان، في بيان صحفي اليوم- إن العلاقة بين مصر ولبنان قائمة على التعاون المتجذر في كافة المجالات وعلى مر التاريخ والعصور، مضيفا أن مصر كانت ومازالت الدولة الأكثر دعمًا لوحدة لبنان، ولها مواقف إيجابية تجاه القضايا اللبنانية المختلفة.

وأوضح أن مصر تسعى دائما للحفاظ على وحدة الصف اللبناني وسيادته، حيث كانت مصر أول دولة تعترف باستقلال لبنان في أربعينيات القرن الماضي، مؤكدا أن علاقة البلدين تعد نموذجًا متميزًا يوضح التفاعل الحضاري بين الدول الشقيقة، خاصة وأن التضافر في العلاقات المصرية اللبنانية ظهرت منذ عصر قدماء المصريين في مجال التبادل التجاري لخشب الأرز اللبناني وكتان أخميم المصري المغزول.

الثقافة اللبنانية جزءً لا يتجزأ من التنوع الثقافي الذي تزخر به مصر

ونوه شيحان إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين امتدت إلى المجال الثقافي؛ لتصبح الثقافة اللبنانية جزءً لا يتجزأ من التنوع الثقافي الذي تزخر به مصر، مشيرا إلى بصمة اللبنانيين القوية في تأسيس الصحافة المصرية وتحديث آلات الطباعة والنشر والتوزيع، وعلى رأسهم سليم وبشارة تقلا مؤسسي جريدة الأهرام.

وأكد شيحان أن الصالون الذي يعقده المركز سيناقش رؤى قادة الفكر في المجتمع الإسكندري حول حجم العلاقات بين البلدين وغنى التنوع الثقافي العابر للجنسيات، منوها إلى أن الصالون يُعد منبرا لعرض الآراء البناءة لقادة الفكر؛ بهدف خلق مساحة حوار قائمة على مبادئ التفكير الجمالي الحر والمبدع وتتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال الثقافة. 

يُذكر أن المركز الثقافي الماروني بالإسكندرية افتتح في الثاني من ديسمبر الماضي بحضور قنصل عام لبنان بالإسكندرية علي قرانوح ومجموعة من قادة الفكر بالمجتمع الإسكندري، وكان عنوان أول صالون ثقافي للمركز "المواطنة متعددة الثقافات".

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