انطلاق الاجتماع التحضيري الأول للبعثة التجارية إلى كينيا وأوغندا

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، اجتماعا تحضيريا للبعثة التجارية المشتركة، المقرر إطلاقها إلى دولتي كينيا وأوغندا، خلال الفترة من 3 وحتى 10 مارس المقبل.

حضر الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، ممثلو 30 شركة مصرية تستهدف كلا من السوق الكيني والأوغندي، وشارك فيه عبر تطبيق زووم المستشار التجاري عمرو بكري، رئيس مكتب نيروبي بكينيا، ومحمد علي، سكرتير أول بمكتب التمثيل التجاري.

وشرح عمرو بكري، رئيس المكتب التجاري في كينيا، خصائص كل من السوقين الكيني والأوغندي من حيث اشتراطات ومتطلبات دخول الشركات لتلك الأسواق، وأهم القطاعات التصديرية المستهدفة ومستويات الأسعار والطابع العام للدولة وضرورة الالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه تقدم إلى البعثة أكثر من 70 شركة من الشركات الأعضاء، ووقع الاختيار على 20 شركة فقط في قطاع الكيماويات، وفقا لاحتياج السوق في الدول المستهدفة ومدى قابلية السوق للمنتجات الخاصة بكل شركة ووفقا للبند الجمركي الخاص بكل منتج.

القطاعات المشاركة بالبعثة

وأوضح أبو المكارم أنه جرى التحضير للبعثة منذ ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المختلفة سواء كانت الجهات الرسمية والدبلوماسية، كذلك الجهات الاستشارية القائمة على تنسيق اللقاءات الثنائية مع المشترين الأجانب في كل من دولتي كينيا وأوغندا وإعداد الدراسة والبحوث التسويقية وبيان القدرة الاستيرادية للدول المستهدفة من كل منتج.

وأفاد بأن القطاعات المشاركة بالبعثة من المجلس تضم البلاستيك والمطاط والكيماويات غير العضوية، كذلك المواسير الخاصة بالبنية التحتية والشكائر البلاستيك والورقية ومستلزمات التغليف، وجرى تحديد زيارات ميدانية للأسواق والمصانع قبل اللقاءات الثنائية.

وصرح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، بأن عدد المشاركين في البعثة من قطاعات المجلس 12 شركة من قطاعات مختلفة في مواد البناء والصناعات المعدنية، تم اختيارهم وفقا لمتطلبات سوق الدول المستهدفة كينيا وأوغندا.

وأوضح أن البعثة سوف تستغرق ستة أيام عمل سيتم خلالها عمل زيارات ميدانية ولقاءات ثنائية بالدولتين، وأفاد أن القطاعات المشاركة، تشمل الرخام والجرانيت والسيراميك وتشكيلات المعادن والابواب والنوافذ الـUPVC والألومنيوم وقطاعات المواد العازلة للإنشاءات والطرق وقطاع المقاولات.