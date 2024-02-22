الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

28 فبراير.. أولى جلسات محاكمة متهمين بنشل المواطنين في الساحل

محاكمة
محاكمة

حددت نيابة الساحل 28 فبراير الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمة شخصين في اتهامهما بنشل متعلقات المواطنين في الساحل. 

28 فبراير.. اولي جلسات محاكمة شخصين في اتهامهما بنشل متعلقات المواطنين

وكانت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من مواطن بسرقته أثناء سيره في الطريق العام، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين.

وتبين أن لهما معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن الهواتف المستولى عليها، واعترفا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما حصيلة السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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