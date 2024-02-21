غباشى لـ"الدستور": جهود الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية شارحة للواقع الإسرائيلى

قال مختار غباشي نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، إن جهود الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية شارحة للواقع الإسرائيلي داخل قطاع غزة في الضفة الغربية، وما تقوم به من تهديد وسيطرة وضم واستيطان وإجرام تمارسه إسرائيل.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف غباشي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأداء العربي كان جيدا ويجب أن يكون أكثر جدية في تعامله مع هذا الإجرام الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وأن يكون له موقف في تعامله مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول التي تساند إسرائيل في العالم الغربي حتى نستطيع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع كما يجب على العالم العربي والإسلامي أن يكون أكثر جدية وقوة في ظل هذا التأييد بلا حدود من العالم الغربي للاحتلال الإسرائيلي، وبشكل عام كان الاداء العربي أمام محكمة العدل الدولية كان جيدا وموضحا.

وفي السياق ذاته، قالت مصر، خلال مشاركتها في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي عانوا من التهجير القسري والعقاب الجماعي والعنف العشوائي والمعاناة الإنسانية اليومية بنسب لا توصف على مدار 75 عامًا.

وقال ممثل مصر إن إسرائيل تسعى من خلال سياسات الضم إلى تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في عام 2022، والذي يضم 52 دولة وثلاث منظمات دولية، بشأن التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال موسى إن أكثر من 29 ألف مدني فلسطيني استشهدوا وهجرت نحو 2.3 مليون قسرا على يد إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى عمدا إلى جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال فرض الحصار والتجويع وعرقلة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال إنه مع الهجوم الوشيك على رفح حيث لجأ 1.4 مليون شخص، تواصل إسرائيل سياسات الطرد القسري للمدنيين الفلسطينيين، بينما فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارا وتكرارا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار.