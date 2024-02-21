نهى بكر: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" وثقت سياسات الاحتلال الغاشمة

قالت د.نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر قدمت مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أضافت بكر في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت توثيقًا للسياسات الغاشمة التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

كما أشارت إلى أن المرافعة كانت على لسان امرأة وهى د.ياسمين موسى ممثلة مصر، مؤكدة أن هذا شرف كبيرة للمرأة المصرية.

بكر: الرسائل المصرية في “العدل الدولية” جاءت واضحة

وأكدت أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضمت 4 نقاط رئيسية ورسائل حاسمة: "النقاط التي جاءت في المذكرة المصرية أولها التركيز على اختصاصات محكمة العدل الدولية، والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد، والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، إضافة لمفهوم الدفاع عن النفس كمبرر ووسيلة وسبب الاستمرار في العدوان".

أوضحت أن الرسائل المصرية جاءت محددة، وكل رسالة كانت مربوطة بالقانون الدولي، وأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ينافي قواعد القانون الدولي.