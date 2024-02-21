الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"هي تستطيع" تختتم تدريب رائدات الجمهورية الجديدة

جانب من التدريب
جانب من التدريب

اختتمت مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، تدريب  الدفعة الثانية من برنامج «رائدات الجمهورية الجديدة»، والذي يقام تحت عنوان «سيدات اليوم.. مستقبل الغد»، بهدف مساعدة رائدات الأعمال و أصحاب المشاريع الصغيرة في مواكبة السرعة والبقاء في الصدارة، حاضر فيها الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وناقشت «برنامج سكامبر للخيال»، وذلك  بحضور 50 متدربة ما بين الحضور بالمقر والحضور الأونلاين.

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سمات رائد الأعمال 

ومن جهتها ،أكدت الدكتورة «دعاء زهران»، أن من بين أهم سمات رائد الأعمال أن يمتلك دافعًا قويًا للإنجاز، فـرائد الأعمال لابد وأن يتميز برغبة قوية ودافع داخلي قوي للإنجاز والتميز، ويؤمن أن الدافع هو مفتاح النجاح.

الأفكار الإبداعية تأتي للعقل المهيأ
واضافت، أن الأفكار الإبداعية تأتي للعقل المهيأ، لذا فهو يركز على ابتكار منتج جديد أو فكرة جديدة أو أسلوب جديد و أداة جديدة، فهو يعلم أن قيادة السوق تكون من خلال الابتكار فيعمل على تقديم طرق جديدة ومنتجات وخدمات بطريقة إبداعية مختلفة.

تكريم القائمين على التدريب

وفي نهاية التدريب تم تكريم الدكاترة القائمين علي التدريب والقيادات النسائية لإتمام اجتيازهم برنامج رائدات الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر، أن البرنامج يقام على مدار 6 أيام بواقع أكثر من 20 ساعة تدريبية، تنقسم بشكل أساسي إلى سبع محاور، المحور الأول عن «المهارات البيولوجية للقيادات النسوية»، والمحور الثاني «برنامج الكورت في مهارات التفكير»، والمحور الثالث عن «برنامج كايزن للإدارة»، والمحور الرابع عن «برنامج سكامبر للخيال»، والمحور الخامس «الريادة والابداع القيادي»، والمحور السادس «أساسيات ريادة الأعمال»، والمحور السابع «طرق عمل دارسة الجدوى".

هي تستطيع للتنمية دعاء زهران سيدات اليوم مستقبل الغد رائدات الأعمال رائدات الجمهورية الجديدة

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