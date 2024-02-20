الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس نصابين استوليا على 329 ألف جنيه من مالك شركة بالجيزة

حبس
حبس

أمرت الجهات المختصة بـالجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهمهما بالنصب على مالك شركة تسويق أدوية بيطرية والاستيلاء منه على مبلغ مالي قيمته 329 ألف جنيه في منطقة كرداسة.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بالنصب على المجني عليه والاستيلاء على المبلغ المذكور وفقًا لما جاء في بلاغ الذي تقدم به لأجهزة الأمن.

وتبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية - كائن بدائرة المركز) أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول "محدد" لرغبته فـى شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت (329 ألف جنيه) نظير تحويل بنكى مزور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهم معلومات جنائية").

بمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية المشار إليها وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكى "مزور"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شركة تسويق أدوية بيطرية كرداسة مركز شرطة كرداسة مديرية أمن الجيزة هاتف محمول

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