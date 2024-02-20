الشيخ رمضان عبدالمعز ينصح بأمر يجب العمل به قبل شهر رمضان (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبي صلي الله عليه وسلم قال في حديثه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.



وأضاف عبدالمعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، أنه يجب على الإنسان المسلم أن يحب عقيدته والشعائر الدينية والدين بشكل عام، كما يجب أن يكون الحب هو السائد قبل ليلة النصف من شعبان، فضلًا عن التسامح والعمل الصالح بين أبناء الأمة، حتى تصبح الأمة صفًا واحدًا في مواجهة أعدائها.

وواصل: "الله سبحانه وتعالى لا يحب المتنازعين الذين يتسمون بألد الخصام، فهذه من سمات المنافقين، لذا يجب التصالح قبل شهر رمضان المبارك".