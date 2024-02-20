الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بغسيل أموال لـ5 مارس

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم بغسيل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في المرج، إلى جلسة 5 مارس المقبل.


كانت الإدارة الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ألقت القبض على شخص لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال تجارة المخدرات وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المبلغ قدر بـ10 ملايين جنيه، واعترف المتهم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجارة المخدرات محكمة جنايات القاهرة الصبغة الشرعية كيانات مشروعة

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