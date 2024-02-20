رئيس قسم الخارجى بـ"الدستور" يكشف لـ"إكسترا لايف" كواليس تحقيق "ضحايا المستعربين" (فيديو)

أجرى الإعلامي محمد عبد العال، جولة داخل صالة تحرير جريدة “الدستور”، مساء أمس، ضمن برنامج "صحافة لايف"، عبر شاشة إكسترا لايف، لتقديم أبرز ما قدمته الجريدة المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

وتحدث عبد العال، مع الكاتب الصحفي محمد عمر، رئيس قسم الخارجي بجريدة “الدستور”، حول التحقيق الصحفي الذي تنشره الجريدة في عدد الغد، بعنوان: "القتل بزى فلسطينى.. ضحايا "المستعربين" يروون لـ"الدستور" فظائع الوحدة الإسرائيلية الأكثر رعبًا فى الأراضى المحتلة".

وكشف عمر، عن كواليس الموضوع، قائلا: "هذا التحقيق المهم أجراه الزميلان هاني سميح ومحمد كامل، والذي تطرق إلى نقطة مهمة للغاية في إطار العدوان الإسرائيلي تجاه قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث إن الاحتلال لم يتوارى عن استخدام كافة أنواع القتل سواء على مستوى الوحدات الداخلية للجيش أو على مستوى الأسلحة الفتاكة، وكانت أبرزها وحدة المستعربين، التي شاركت في قتل وخطف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية".

الدستور

وَأضاف: "وحدة المستعربين تضم أكثر من وحدة، ونشأت قبل قيام دولة الاحتلال عام 1948، وتكونت من اليهود المستشرقين واليهود العرب الذين كانوا في فلسطين والمنطقة العربية، بهدف التجسس على الفلسطينيين والمقاومة بشكل خاص، وبالفعل نجحوا في هذه المهام بشكل كبير للغاية".

وأوضح عمر، أن تحقيق "ضحايا المستعربين" تناول كيفية تخفي هذه العناصر داخل الأراضي الفلسطينية، والتحدث باللغة العامية، والتنكر بأزياء الفلسطينيين، حتى يصطادون ضحاياهم بسهولة تامة.