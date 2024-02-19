الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

حزب الله: الاحتلال يسعى لممارسة الضغوط العسكرية من أجل طمأنة مستوطنيه

حزب الله
حزب الله

قال عضو كتلة حزب الله حسن فضل الله، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لممارسة الضغوط العسكرية من أجل طمأنة مستوطنيه، لافتًا إلي أن جبهات لبنان والعراق وسوريا والبحر الأحمر هي جبهات مساندة للجبهة الأم في غزة.

واعتبر فضل الله، في تصريحات صحفية، أن الاحتلال يحاول التمادي كل حين في الميدان لكن المقاومة ترد عدوانه كل مرة، مضيفًا: "جبهتنا جبهة مساندة للمقاومة في فلسطين".

أردف:" العدو يحاول التفلت كل حين من الضوابط التي ألزمته بها المقاومة"، مؤكدًا أن الهدف من هجمات حزب الله هو وقف العدوان على غزة، مشيرًا إلي أن القرار بيد واشنطن مهما قيل بخلاف ذلك.

وقال جيش الاحتلال، اليوم، إنه استهدف بنية تحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبي لبنان، كما تم إصابة 8 أشخاص جراء قصف للاحتلال قرب صيدا جنوبي لبنان.

وفى وقت سابق، قال جيش الاحتلال: قصفنا بالمدفعية أهدافًا فى علما الشعب والظاهرة جنوب لبنان، معلنًا عن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة يارون.

 

حزب الله حسن فضل الله الإحتلال الإسرائيلي الضغوط العسكرية مستوطنيه لبنان غزة العراق

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