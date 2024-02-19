الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء بلجيكا وقف إطلاق النار فى غزة وإقامة الدولة الفلسطينية

جريدة الدستور

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما تم بحث علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي، حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، خاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل، كما ثمن الرئيس الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم كل الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، لا سيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة.

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