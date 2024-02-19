"وصف الاحتلال بالنازية".. أحمد موسى يكشف تفاصيل طرد سفير إسرائيل من البرازيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن التطورات المهمة التي حدثت منذ قليل بين البرازيل والكيان الصهيوني، بشأن طرد سفير إسرائيل من البرازيل، وذلك بعد حضور الرئيس البرازيلي لاجتماعات الاتحاد الإفريقي في أديس بابا، حيث تحدث من هناك عن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس البرازيلي قال إن ما يتم في قطاع غزة يشبه ما قام به هتلر في الحرب العالمية الثانية ضد اليهود، ووصفهم بـ"النازية"، وتعرض حينها لهجوم شديد من قبل الاحتلال الصهيوني، ليقرر منذ قليل طرد السفير الإسرائيلي من البرازيل، وسحب سفير بلاده من تل أبيب.

وأوضح موسى، أن قرار الرئيس البرازيلي كان سريعًا بسبب الهجوم الحاد الذي شنه الاحتلال ضده منذ الأمس، وذلك سيحدث تداعيات كبيرة للغاية في الآونة القادمة.