الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال القليوبى: الرئيس السيسى يشيد بمشروعات "بريتش بيتروليوم" فى مصر (فيديو)

جمال القليوبي
جمال القليوبي

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم رئيس شركة بريتش بيتروليوم BP، على هامش مؤتمر 'ايجبس 2024' للطاقة والبترول، وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الفعال الذي تلعبه الشركة في دعم قطاعي الغاز والبترول في مصر، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر لتصبح محورًا إقليميًا للطاقة.

وأضاف القليوبي، في حديثه لبرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، إن شركة بريتش بيتروليوم هي واحدة من 27 شركة أجنبية عالمية تعمل في مجال الطاقة والبترول في مصر، ولها علاقة تاريخية مع مصر تعود إلى الستينات.

وأوضح أن الشركة تواصل زيادة استثماراتها ونشاطاتها الاستكشافية في مصر، مما ينعكس إيجابًا على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.

شركة بريتش بيتروليوم عبد الفتاح السيسي البترول والطاقة جمال القليوبي إيجبس 2024 الغاز والبترول مصر صالة التحرير عزة مصطفى

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