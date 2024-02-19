الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس اليوم أداما بيكتوجو، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار وأعضاء الوفد المرافق له  لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان في البلدين الصديقين.

ورحب عبد الرازق برئيس الوفد الإيفواري ومرافقيه متمنيا لهم  التوفيق فى زيارتهم لمصر، مؤكدًا متانة العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على مختلف الاصعدة في ظل تميز العلاقات بين القيادتين السياسيتين بهما.

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دفع العلاقات إلى آفاق أرحب

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تطلعه في ان تساهم هذه الزيارة في  دفع العلاقات إلى آفاق أرحب فى كافة المجالات برلمانيًا وسياسيًا واقتصاديًا بما يخدم مصالح الشعبين. 

المواقف الإيفوارية الداعمة للقضايا المصرية

وأشاد رئيس الشيوخ بالمواقف الإيفوارية الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتأييد كوت ديفوار لموقف  مصر الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب أداما بيكتوجو، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار، عن تقديره لحسن الاستقبال الذي شهده ومرافقوه منذ وصوله الي القاهرة منوهًا بما تشهده مصر من تطور وإنجازات لمسها الوفد أثناء الزيارة بقيادة الرئيس السيسي.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بموقف مصر من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بلاده ترفض كل أشكال العنف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتدعو الي ضرورة إدخال المساعدات لقطاع غزة فورًا.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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