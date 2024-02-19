مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالغربية

لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعة دهسًا أسفل قطار بقرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقلة على الفور نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام.



تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من ألاهالي بمصرع طفل دهسًا أسفل عجلات القطار بقرية الدلجمون بكفر الزيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الطفل به نزيف داخلى وكسور نتيجة دهسه أسفل عجلات القطار أثناء مرورة ويدعي"إ. م.الزنقلي" من قرية الدلجمون ويبلغ من العمر 10سنوات، وعلي الفور تم نقل الجثمان إلى مستشفى كفر الزيات العام، تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.

وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.