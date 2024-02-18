الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

فتح التحقيقات بالنيابة الإدارية بشأن مخالفات مستشفى قويسنا المركزي

مستشفي قويسنا
مستشفي قويسنا

قامت هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقا عاجلا فيما رصده مركز الإعلام والرصد، برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ بمستشفى قويسنا المركزي، كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى صباح أَمس السبت الموافق 17 فبراير 2024.

حيث شكّل المستشار هاني معوض مدير النيابة الإدارية بقويسنا، فريقا من أعضاء النيابة برئاسته، وعضوية كل من المستشار مصطفى أمين، ومحمد طلعت رئيس النيابة، ومحمد عنبر وكيل النيابة، وسمر الشيخ وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال لمقر مستشفى قويسنا المركزي لإجراء المعاينة والمرور على كافة أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات كافة المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم

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