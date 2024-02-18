البحيري: بنك مصر يستعد لإطلاق أول بنك رقمي

قال شريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصرإن البنك يسعى لإطلاق أول بنك رقمي في مصر وفق المعايير والشروط التي أقرها البنك المركزي المصري، موضحًا أن وجود بنوك رقمية في مصر أصبحت ضرورة تتطلبها السوق في الوقت الحالي.

وأكد "البحيري" في تصريحات صحفية اليوم الأحد، خلال أحد جلسات الرؤساء التنفيذيين التاسع 2024 عام استكشاف التعافي، أن بناء منصة رقمية لأول بنك رقمي في مصر كان طموح لإدارة البنك، حيث أن بنك مصر كان أول بنك في مصر يطلق خدماته المصرفية، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي وإتاحة خدمات رقمية للعملاء يخدم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن البنك الرقمي يقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت لخدمة الشباب والأجيال الديجيتال التي أصبحت تحتاج إلي تطوير مستمر غي الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي والتحول الرقمي.



وأضاف أن البنوك الرقمية تعد تطور طبيعي للخدمات المالية، مشيرًا إلى أن المحافظ الإلكترونية هي خطوة أولى بدأتها الحكومة في عملية التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد أنه يتم فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويتم الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، مع الربط بالجهات الحكومية وكذلك الحصول على الصورة كما يمكن وضع الأموال في الحساب عبر فوري أو التحويل أو ماكينات الصراف الآلي، وأيضًا يمكن الصرف عن طريق الكروت أو الموبايل، لافتًا إلى أن هذا الجهد يحتاج إلى تجهيز بنية تحتية متكاملة.

وكانت شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، تقدمت في أغسطس الماضي ، بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر، وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

وأكدت الشركة أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفاً متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.