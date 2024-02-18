رحاب موسى: تأكيد الرئيس رفض التهجير القسرى للفلسطينيين دليل على موقفه الثابت تجاه القضية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين، تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وموقف الرئيس السيسي الإنساني.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

ضرورة تعاون كافة الدول المعنية لوقف إطلاق النار

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تعاون كافة الدول المعنية لوقف إطلاق النار لحقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت النائبة رحاب موسى، على ضرورة تعاون الدول العربية والدولية لضمان حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وطالبت عضو مجلس النواب، جميع الأطراف المعنية للعمل بجدية لتجنب أي تصعيد عسكري في رفح والعمل على توسيع نطاق التهدئة الإقليمية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكان تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

واستعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.