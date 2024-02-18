طلاب إعلام الأزهر يحصدون المركز الثالث فى مهرجان الشروق الدولى بـ"الوطن الأكبر"

فاز طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة الأزهر بالمركز الثالث في جائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان الشروق الدولي لإبداع طلاب الإعلام في دورته الثامنة 2024، الذي تنافست فيه نحو 42 جامعة حكومية وخاصة وأجنبية من مختلف الدول العربية، حيث تقدم الطلاب بمشروع مجلة "الوطن الأكبر" الذي حاز على إعجاب لجنة التحكيم.

وأكد د. رضا أمين، عميد كلية الإعلام، أن الفوز الذي حققه طلاب قسم الصحافة والنشر بكلة الإعلام بجامعة الأزهر في مشروعهم الموسوم بـ"الوطن الأكبر" يأتي استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي يحققها الطلاب في الكثير من المسابقات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية والعربية، فقد حصل طلاب الكلية في وقت سابق على مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع" وغيرها من المسابقات التنافسية بين الجامعات.

فيما أشاد د. علي حمودة، رئيس قسم الصحافة والنشر، بمستوى طلاب القسم وأدائهم المتميز ومشاركتهم الفاعلة في مثل هذه الأنشطة الطلابية، مؤكدًا دور وجهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم في العمل الدائم على رفع أداء الطلاب.

وأعلنت إدارة المهرجان عن أن حفل توزيع الجوائز سيقام مساء الإثنين القادم 19 فبراير 2024، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام وأساتذة وطلاب كليات ومعاهد الإعلام من مختلف الوطن العربي، فيما بلغ عدد الأعمال المُقدَّمة للمهرجان هذا العام 150 عملًا، وتكونت لجنة التحكيم من خبراء بارزين منهم المخرج القدير مجدي أبوعميرة، والمخرج الكبير أحمد صقر، والدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، وغيرهم من الأسماء البارزة.