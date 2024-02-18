الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجة الموريتانى: رئاسة الاتحاد الإفريقى مسئولية كبيرة

وزير الخارجية الموريتاني
وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك

قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن رئاسة الاتحاد الإفريقي مسؤولية كبيرة ستتحملها موريتانيا خلال سنة 2024.

وأضاف على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا، أن تولي موريتانيا لرئاسة الاتحاد الإفريقي بعد أن كانت محل إجماع من طرف دول شمال القارة هو مكسب تاريخي.

وأشار إلى أن هذا اليوم تاريخي ومهم لأن موريتانيا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، عن دول شمال القارة بالإجماع الشامل.

وتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، وهو ثالث رئيس موريتاني يتولى المنصب بعد الرئيس الأسبق المختار ولد داداه في سبعينيات القرن الماضي، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2014.

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 18 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالمسجد الأقصى فى رمضان

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

عاجل.. "صحيفة إسرائيلة": شرط أمريكى قبل تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج