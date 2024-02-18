الأحد 18 فبراير 2024
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سماح أبو بكر توضح لـ"الشاهد" الفارق بين الاحتياجات والرغبات لدى الأطفال

سماح أبو بكر
سماح أبو بكر

قالت سماح أبو بكر، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن: "فكرة التثقيف المالي لدى الأطفال أنك تشتري احتياجك وليس ما ترغب فيه، فالأطفال دائمًا يرغبون في الحصول على كل شئ، لذا يجب تحديد الفارق ببين الاحتياجات والرغبات لدى الأطفال".

وأضافت "أبو بكر"، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: "خلال الجلسة التي عقدناها مع الأطفال ضمن مبادرة "التثقيف المالي للأطفال" في محافظة الغربية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، سألت بعض الأطفال عن ماذا سيختارون: الأقلام المدرسية أم الحلويات؟، وشرحت لهم مدى أهمية شراء احتياجاتهم الشخصية بمصروفهم اليومي، حتى يشعرون بأهمية ما يقومون باقتناءه، كما سيحرصون طوال الوقت على الاحتفاظ بها دون إهمال".

وتابعت: "بعد شرحي لهم هذا الموضوع بطريقة سردية، استجاب عدد كبير من الأطفال بأهمية تحديد الفارق بين الاحتياجات والرغبات". 

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