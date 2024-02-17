سماح أبوبكر لـ"الشاهد": هناك فجوة واسعة بين الأطفال والأهالى حاليًا

قالت سماح أبوبكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إنها تترك الأطفال في الورش يرسمون ما يحلمون به، متابعة: "هناك من يرسم طيارة أو سيارة أو صاروخ".

وأضافت أبو بكر خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "وجدت ولدًا رسم موبايل، لأول وهلة نعتقد أن يريد موبايل لكن في الحقيقة هو نفسه يكون موبايل".

وتابعت: "قولت له ليه عاوز تكون موبايل؟، قال لي علشان بابا بيرجع من الشغل تعبان مبيكلمش حد أول ما يطلع الموبايل يضحك ويعيش مع نفسه، وماما معاها الموبايل في كل مكان، نفس الكلام أخويا علشان كده نفسي أكون موبايل".

وأشارت إلى أننا لدينا خلل في وعينا بالأطفال وما يمثلونه في الأساس، مضيفة: "قبل ما أخلف طفل لازم أعرف كيف أربيه ماذا سأعطي له، زمان كان الأهل عندهم وقت لكن الأطفال لم يكن إدراكهم مثل الآن".

وأردفت: "الآن الأهل انشغلوا أكثر ووعي الأطفال أصبح أكبر فأصبحت هناك فجوة واسعة بين الأطفال والأهل، كل طفل قاعد في فقاعة ومكتفي بنفسه".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.