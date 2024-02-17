الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأوضاع الإنسانية فى غزة تتدهور بشدة.. والمتحدث باسم "الأونروا" يناشد العالم للتدخل

عدنان أبو حسنة
عدنان أبو حسنة

أعرب عدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن قلقه البالغ من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والماء والوقود والمستلزمات الطبية، بسبب الحصار الإسرائيلي الظالم والمستمر.

وقال أبو حسنة، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي،  إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتسمح فقط بدخول كميات ضئيلة لا تكفي لتلبية احتياجات السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى انهيار المنظومة الإنسانية في غزة، وتفاقم الفقر والجوع والمرض بين الفلسطينيين.

وأكد أبو حسنة أن الفلسطينيين في غزة وصلوا إلى مرحلة لا يجدون فيها ما يأكلونه، وأنهم اضطروا إلى تناول الأعلاف وورق الشجر، مشيرا إلى أن هذا النوع من الغذاء يسبب الأمراض الجلدية والمعوية والالتهابات الصدرية والتهاب السحايا، وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لإنقاذ الفلسطينيين من الموت جوعا وعطشا ومرضا في غزة.

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