السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو: مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية.. والعملية العسكرية فى رفح وشيكة

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن جنوده مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية، مضيفًا: "الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضي على حماس".

وأكد نتنياهو على مواصلة الحرب حتى تحقيق جميع الأهداف، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم السبت.

إسرائيل ترفض شروط حماس

وفيما يخص مفاوضات الهدنة، قال نتنياهو: "مطالب حماس تعني الهزيمة لإسرائيل ولن نوافق عليها"، لافتًا إلى موافقته على تنفيذ عملية تحرير المختطفين قبل أيام رغم خطورتها.

أضاف: "إسرائيل سوف تحارب حتى تحقيق الانتصار الحاسم وهذا ما نبلغه لكل قادة العالم الذين نتواصل معهم"، مردفًا:" لن نتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر".

وأكد أن التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب الانتصار حماس إسرائيل ترفض شروط حماس

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