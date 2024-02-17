السبت 17 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

دعاء للجدة المتوفية وهل ينفعها دعاء أحفادها؟.. الإفتاء ترد

دعاء للجدة المتوفية
دعاء للجدة المتوفية

دعاء للجدة المتوفية.. وهل ينفعها دعاء أحفادها؟ من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

دعاء للجدة المتوفية.. وهل ينفعها دعاء أحفادها؟

 

كانت دار الإفتاء المصرية تحدثت فى وقت سابق من خلال منشور لها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك عن فضل الدعاء للجدة المتوفية وللجد من الاحفاد وقالت فى شأن ذلك :"قال الله تعالى في سورة الحشر: (يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا). وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم.

دعاء الاستفتاح في الصلاة مكتوب

وأوردت دار الأفتاء المصرية قول الشيخ ابن عثيمين في شرح ولد صالح يدعو له فى الحديث المأخوذ عن سيدنا محمد قائلة : ولد يشمل ذكر وأنثى، يعني ابن أو بنت، يشمل ابنك لصلبك، وابنتك لصلبك، وأبناء أبنائك، وأبناء بناتك، وبنات أبنائك، وبنات بناتك.. إلى آخره إذا دعوا للجدة المتوفية فإن الدعاء ينفعها كما ينفعها دعاء المسلمين

 

ادعية للجدة المتوفية 

 

اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبَرَد، ونَقِّهاِ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها، وقِهِا فتنة القبر وعذاب النار

اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تضلنا بعدها

اللهم إن فلانة ابنة فلان في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهاِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لها وارحمها، فإنك أنت الغفور الرحيم

 

دعاء للمتوفي

اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء لها فاغفر له ذنبها

اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، اللهم لا تحرمنا أجرها، ولا تفتنا بعدها 

اللهم ارحم جدتي برحمتك التي وسعت كل شي، اللهم طيِّب قبرها و متعها بالروض و النعيم و أكرِمها بنُزُل المتَّقين وارزقها جبالًا من الحسنات التي لا تعد و لا تحصى يارب العالمين

اللهم إن الفقد جمرة لا يخمدها بعد رحمتك إلا الصبر اللهم أرحم من عجز عقلي عن استيعاب وفاتها ويؤلمني قلبي عند ترديد دُعاء الميت لها اللهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شي وتجاوز عنها وعوضها عن كُل ألم أصابها في الدُنيا براحه بجناتك اللهُم أرحم جدتي

اللهم ارحم جدتي، اللهم ارحم روحًا لا تعوض، ولا تولد مرة أخرى، اللهم اغفر لمن عشت معها أجمل السنين، وهزَّني إليها الحنين، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا

اللهم ارحم جدتي واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة، اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة والسرور

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