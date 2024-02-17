من المحتوى الخارج للتعدى على قيم المجتمع.. شبح الاتهامات يطيح بالبلوجرز

أصبح حب المال والشهرة هو الدافع الوحيد لعدد من صانعي المحتوي على مواقع التواصل الاجتماعي ليقودهم إلى نشر فيديوهات منها الإباحية، ومنها الحث على الفسق والتعدي على القيم المجتمعية، وفي ظل انتشار تلك الظاهرة كانت النيابة العامة حريصة على معاقبة البلوجرز بالحبس، خشية على اندثار قيم المجتمع وانسياق الشباب إلى تلك الظاهرة.

وفي ذلك التقرير رصدت "الدستور" "بلوجرز خلف القضبان" بتهمة نشر الفسق والفجور والتعدي على القيم المجتمعية:

هبة السيد والشهيرة لـ“أم زياد”

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على هبة سيد إبراهيم وشهرتها أم زياد، مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية عقب نشرها فيديو على تيك توك تظهر خلاله برفقة أبنائها وتدعي بقيام أبنائها بممارسة الأفعال المنافية للآداب، بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونسب إليها تهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية، إلى جانب نشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

سقوط “أم شهد” في قبضة الأمن

حيث تم القبض على "أم شهد" صاحبة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تيك توك"، تتضمن محتوى إباحيًا وفيديوهات ذات إيحاءات جنسية ومخلة بالآداب.

وكانت نشرت "أم شهد" عدة مقاطع مستعينة بابنها وابنتها وآخرين كانت الدافع لإثارة غضب رواد السوشيال ميديا بسبب ما تضمنته من محتوى إباحي وتلميحات جنسية صريحة يسىء للأسرة المصرية.

إبراهيم مالك

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم إبراهيم مالك، بعد تحرير بلاغ ضده بسبب تقديم محتويات غير هادفة وتلفظه بألفاظ غير إيجابية، كما جاء في البلاغ أنه تطاول على فلاحي مصر في أحد الفيديوهات التي كان يبثها عبر صفحته الرسمية على التطبيق، حيث جاء في البلاغ الذي حمل رقم 1991575 لسنة 2022 للنائب العام، أن الهدف من البلاغ حماية المجتمع المصري والأسر المصرية من المحتويات غير الهادفة والسيئة التي يقدمها إبراهيم مالك.

بسنت محمد

من جانبه تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على فتاة "تيك توك" بسنت محمد.

حيث بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تدعى بسنت محمد تظهر فيها بمظهر غير لائق وخادش للحياء العام، مع ردود أفعال غاضبة لرواد مواقع التواصل تطالب بالقبض عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها بالإسكندرية.

ريناد عماد



ومنذ عدة أشهر ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"؛ لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم

مودة الأدهم

وفي السياق ذاته ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، أمس، القبض على "اليوتيوبر"، مودة الأدهم، بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق والفجور وتخل بالقيم الأسرية، أثناء وجودها داخل كمبوند في أكتوبر، بعد نشرها فيديوهات ترتدي بها ملابس فاضحة تخدش الحياء العام

وكانت داهمت الشرطة، منزلها في التجمع لكن لم تعثر عليها، إذ كانت قد رحلت قبل وصول الشرطة، واستمرت التحريات وتوجيه المأموريات للبحث عن مكانها، حتى عثر عليها تختبئ في إحدى مناطق الـ6 من أكتوبر.

حيث لم تكن هي المرة الأولى للفتاة، ذات الـ22 عامًا، وتم القبض عليها، بتهمة خرق حظر التجول بالشوارع المصرية، وتصويرها فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامها وقتها بخرق حظر التجول وكانت بصحبة صديقة لها وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهما مقابل غرامة قدرها 20 ألف جنيه.

رحلة حنين حسام من الشهرة للسجن

حنين حسام هي يوتيوبر شهيرة وهي طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآثار جامعة القاهرة وتم توجيه تهم تحريض على الفسق وتحريض الفتيات الصغيرات بفتح كاميرا هواتفهم والحديث مع رجال من داخل غرف نومهم وذلك من خلال تطبيق "تيك توك" الشهير نظير مبلغ مالى حسب اتهامات النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية فحصت الفيديو الشهير وتبين أنها قامت ببثه على موقع تيك توك، وتأكدت الأجهزة الأمنية من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ وتم التجهيز لضبطها عقب إصدار أمر بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم احتجازها ولكن تم إخلاء سبيلها، وتم استئناف القرار من النيابة العامة وما زالت رهن الحبس الاحتياطي.

وكانت الاتهامات التي وجهت لها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَ للمال، والوعد بإعطائهنَ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

سلمي الشيمي

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بلوجر أزياء سلمى الشيمي سبق اتهامها فى إحدى القضايا وحرر ضدها عدة محاضر لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.



بمواجهتها أقرت بعرضها صورًا ومقاطع فيديو المشار إليها في إطار زيادة أعداد متابعيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.