السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أبرزها الكالسيوم والحديد.. فيتامينات ومكملات غذائية لا تجمع بينهما

الفيتامينات
الفيتامينات

في حين أن الفيتامينات والمكملات الغذائية مفيدة للصحة، فمن الضروري الانتباه إلى كيفية دمجها، حيث يجب تجنب اقتران بعض الفيتامينات أو المعادن القابلة للذوبان في الدهون والقابلة للذوبان في الماء والتي تتنافس على الامتصاص، لمنع انخفاض الفعالية أو الآثار الضارة.

ويمكن لاقتران بعض الفيتامينات والمكملات أن تعيق الامتصاص أو حتى تؤدي إلى تأثيرات ضارة، لذا؛ فإن فهم الفيتامينات والمكملات الغذائية التي لا ينبغي دمجها، يساعد في تحسين فعاليتها ومنع المخاطر الصحية المحتملة.

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إن فهم الفرق بين الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والفيتامينات القابلة للذوبان في الماء هو المفتاح لمعرفة كيفية الجمع بينهما بشكل صحيح، حيث يتم امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامين د، بشكل أفضل عند تناولها مع الطعام بسبب قابليتها للذوبان في الدهون. 

من ناحية أخرى، فإن الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C وB12، تذوب في الماء وعادة ما يتم امتصاصها بشكل أكثر فعالية على معدة فارغة، لذلك، فإن خلط الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مع الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء يمكن أن يتداخل مع عمليات امتصاصها، مما قد يقلل من فعاليتها.

الكالسيوم والحديد

الكالسيوم والحديد هما معدنان أساسيان يجب استهلاكهما بشكل منفصل؛ لأنه عندما يتم تناول الكالسيوم، يمكن أن يعيق امتصاص الحديد، مما يجعله أقل فعالية. لتحقيق أقصى قدر من فوائد كلا المكملين، فمن المستحسن أن تفصل بينهما ساعتين على الأقل.

وهناك طريقة سهلة للتذكر وهي تناول واحدة في الصباح والأخرى في المساء، مما يضمن الامتصاص الأمثل والاستفادة من قبل الجسم.

الزنك والنحاس

الزنك والنحاس من المغذيات الدقيقة التي تتنافس على الامتصاص داخل الجسم، ولكن يمكن أن يؤدي جمعهما معًا إلى انخفاض فعالية كلا المكملين. لتجنب ذلك، ابحث عن مكمل يوفر نسبة متوازنة من الزنك إلى النحاس أو قم بتوزيع تناولهما على مدار اليوم، مع المباعدة بينهما بساعتين على الأقل، ومن خلال القيام بذلك، يمكنك التأكد من أن الجسم يمتص كل العناصر الغذائية ويستخدمها بكفاءة.

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