السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يفتح تحقيقا بشأن "دعم حكومى" ضد شركة صينية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، فتح تحقيق في فرع مجموعة CRRC الصينية العملاقة للسكك الحديد، والتي يشتبه بأنها تستخدم الدعم الحكومي للتفوق بشكل غير منصف على الشركات الأوروبية المنافسة.

ويعد التحقيق الذي أطلق على وقع ارتفاع منسوب التوتر التجاري بين الصين والتكتل المكوّن من 27 دولة، الأول الذي يتم إطلاقه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لدعم الحكومات الشركات، والذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي.

وقال مفوّض السوق الداخلية الأوروبي، تييري بريتون، في بيان إنه يُعتقد بأن الشركة اعتمدت على الدعم "لتقديم عرض متميّز من دون وجه حق ردًا على مناقصة للقطارات الكهربائية في بلغاريا".

وتعد CRRC، الشركة الأم لتلك المستهدفة في التحقيق، أكبر مصنّع للقطارات في العالم.

وترتبط مناقصة وزارة النقل البلغارية بعشرين قطارًا كهربائيًا وصيانتها على مدى 15 عامًا، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 610 ملايين يورو (660 مليون دولار).

وتلزم القواعد الجديدة الشركات إبلاغ المفوضية بأي مناقصات مشتريات عامة في الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها 250 مليون يورو إذا تم منحها أيضًا أربعة ملايين يورو على الأقل على شكل مساهمات مالية خارجية في السنوات الثلاث السابقة.

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية، أنها "رأت أن من المبرر أن يتم فتح تحقيق معمّق، بما أن هناك مؤشرات كافية إلى حصول هذه الشركة على دعم خارجي يشوّه السوق الداخلية".

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