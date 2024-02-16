الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كسرت لها هاتفها من قبل".. أقوال والد البلوجر سوزي الأردنية

البلوجر سوزي الأردنية
البلوجر سوزي الأردنية

أقر والد البلوجر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق المختصة بأنه ليس على دراية بما تفعله نجلته، وأكد بأنه لم يكن يعلم بأنها تقوم بتسجيل السباب والشتائم التي وجهتها له، مؤكدا بأنه منعها أكثر من مرة عن تسجيل تلك الفيديوهات لكنها كانت ترفض وتتشاجر معه وتسبه أمام الجميع.

كما أضاف بأنه  هددها بالطرد من المنزل أكثر من مرة إذا لم تمتنع عن تسجيل تلك الفيديوهات، وقام بتكسير لها هاتفها من قبل.

وأقرت البلوجر سوزي الأردنية صاحبة التريند الشارع اللي وراه أمام جهات التحقيق المختصة،  بأنها استغلت وجود خلافات مع والدها وقررت سبه في فيديوهاتها؛ لتحقيق مكاسب كبيرة من خلال المشاهدات العالية والحصول على أرباح منها.

كما أقرت بأن والدها موظف بالنقل العام وممتنع عن الانفاق عليها بل يقوم بأخذ كل أموالها عنوة التي  تتقاضها من أرباح الفيديوهات التي تقوم بتصويرها.

وأكدت المتهمة بأنها تتقاضى أرباحا بالدولار.

وقررت جهات التحقيق المختصة  حبس البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند آه الشارع اللي وراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

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