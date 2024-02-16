المصريين الأحرار بالسويس يكرم الأبطال المتميزين فى أول احتفال رياضى للدمج

كرم حزب المصريين الأحرار بالسويس لاعبي الكاراتيه لذوي الهمم ولاعبي مركز موهوبين الاتحاد المصري لألعاب القوي الحاصلين على بطولات على مستوى الجمهورية، برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبإشراف الدكتور عادل فاضل عضو الهيئة العليا أمين السويس.

ونظم الفاعلية اللجنة الرياضية بقيادة كابتن محمد صوفي بالتعاون مع أمانة المرأة بقيادة سماح مهدى، وبحضور الكابتن أبوضيف على رئيس منطقة السويس لألعاب القوى والمستشار طارق كامل رئيس المنطقة للكاراتيه واللواء طارق حسن رئيس منطقة الإسكندرية "ميني فتبول" وتضمن حفل التكريم كلمة سماح مهدى أمينة المرأة بالحزب بالسويس، وأشادت بالأبطال وبمجهودهم ومستواهم العالي من خلال متابعتها للبطولة.

وجاءت كلمة الدكتور عادل فاضل أمين الحزب بالسويس مرحبًا بالحضور وقدم التهنئة بالفوز، مؤكدا أن فوزهم هو فوز لنا جميعا وأن تكريمه اليوم هو في الحقيقة تكريم لنا ونحن نتشرف بهم بوجودهم معنا.

كما أشاد فاضل بدور المدربين وبالأخص كابتن محمد صبحي مدرب فريق الكاراتيه لذوي الهمم وكابتن صوفي مدرب فريق ألعاب القوى.

ووجه شكرا خاصا لأولياء الأمور لأنهم أبطال حقيقيون وراء الأبطال بجانب المدربين ولهم جميعا الفضل في صناعة هؤلاء الأبطال.

كما أشاد اللواء طارق حسن بدور الحزب على أرض الواقع وتلاحم الدائم مع الجميع وخصوصا مع القوى الناعمة أبطالنا الرياضيين المتميزين، أثنى فيها على جهود الابطال حتى استطاعوا الفوز بالبطولات مهنئا الأبطال، ومتمنيا التوفيق للجميع.

ونظم عرض متميز لأبطال الكاراتيه من ذوي الهمم أمام الحاضرين وأولياء الأمور.

وفي الختام قدم الأمين العام شهادات التهنئة والميداليات لجميع الأبطال الفائزين كما تقدم إهداء شهادات التقدير لضيوف المنصة.

كما تم تقديم شهادات تقدير باسم الاتحاد المصري لألعاب القوى لأمين عام الحزب ولرئيس اللجنة الرياضية بالحزب أمينة المرأة لدور الحزب ورعايته واهتمامه للأبطال المتميزين.

وفى الختام أشاد جميع الحضور الاحتفالية وعبروا عن سعادتهم بتكريم أبنائهم الأبطال وقدموا شكرهم وتقديرهم لجهود ودعم المصريين الأحرار للأبطال وللجميع، وتم التقاط الصور التذكارية للأبطال وأولياء الأمور.