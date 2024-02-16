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باحث: مصر الفاعل الأهم فى الملف الفلسطينى رغم كثرة التدخلات الخارجية

محمد فوزي، باحث في
محمد فوزي، باحث في المركز المصري للفكر

كشف محمد فوزي، باحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن المكاسب من زيارة رئيسي تركيا والبرازيل لمصر.

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ملف الحرب على قطاع غزة كان له الحضور الأبرز في مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، موضحًا أن تلك المباحثات مع رئيسي البرازيل وتركيا تؤكد أن مصر الفاعل الأهم في الملف الفلسطيني رغم كثرة التدخلات الخارجية.

 

مكاسب من زيارة رئيسي تركيا والبرازيل لمصر

وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى تكثيف قنوات التواصل والتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة والمؤثرة في هذا الملف، مثل تركيا، الدولة ذات الوزن الجيوسياسي والاستراتيجي الكبير في المنطقة ولها علاقات بطرفي الصراع.

وتابع: "أما البرازيل، فهي دولة ذات وزن استراتيجي مهم في أمريكا اللاتينية، فضلًا عن ترؤسها مجلس الأمن في الدورة الحالية".

ولفت إلى التوافق المصري مع هذه الأطراف حول العديد من الأولويات مثل ملف المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، فضلًا عن بعض الملفات الاستراتيجية على غرار مرحلة ما بعد الحرب، سواء الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أو الترتيبات الخاصة بما بعد الحرب واستعادة مسار السلام العادل وبناء رأي عام دولي تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وذكر أن من أهم المكاسب لتلك المباحثات هو التسهيل في بناء رأي عام دولي يدفع باتجاه المقاربة المصرية في التعامل مع ذلك الملف، ووقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة وبحث ما بعد الحرب من إعادة إعمار لقطاع غزة.

مصر تركيا البرازيل غزة فلسطين إسرائيل الحرب الإسرائيلية

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