الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره فى غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، مقتل اثنين من عناصره في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ133 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.
 

حزب الله لبنان إسرائيل جنوب لبنان غزة القاهرة الإخبارية

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