دلالات زيارة الرئيس التركى أردوغان لمسجد الإمام الشافعى؟

كشف الدكتور طارق عبدالجليل، مدرس تاريخ تركيا الحديث والمعاصر بقسم اللغة التركية وآدابها في كلية الآدب بجامعة عين شمس، دلالات وأهمية زيارة الرئيس التركي أردوغان لمسجد الإمام الشافعي.

وقال خلال لقاء ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "إي تي سي"، إن تركيا من حيث المذهب أغلبية الأتراك أحناف، ولكن القانطين بجنوب شرق تركيا وهم الأكراد هم من ينتمون للمذهب الشافعي.

وتابع: "هذه الزيارة في حد ذاتها صورة ورمز ورسالة للمجتمع التركي أيضا بفكرة زيارة الأضرحة والمساجد، والإمام الشافعي مقدر لدى الشعب التركي، فالأمر كله له دلالة دينية أكثر من أي شيء آخر".

وواصل: "ارتداء الطاقية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقافة تركية ليس أكثر، وهي ضمن المذهب الحنفي".

ونصح الدكتور طارق عبدالجليل، مدرس تاريخ تركيا الحديث والمعاصر بقسم اللغة التركية وآدابها في كلية الآدب بجامعة عين شمس، بضرورة اتخاذ خطوات استباقية بشأن العلاقات بين تركيا ومصر، وأهمها زيادة الوعي بين الشعبين المصري والتركي.