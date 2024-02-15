الباز: هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات الرباعية بشأن الهدنة في غزة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تنتهج دائما مبدأ السير في طريق السلام حتى لا تسير في طريق الحرب، مشيرًا إلى أن القلق يحيط بمصر من كل مكان، سواء من الغرب أو الشرق أو الجنوب.

وتابع الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "وسط كل هذا مصر تحسب حسابات دقيقة جدًا، حتى نستنفذ كل المحاولات لإقرار السلام بدلًا من أن نذهب للجحيم".

وأوضح أنه في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بعملية في رفح، تقوم مصر باجتماع رباعي مع قطر وأمريكا وإسرائيل للوصول لهدنة ووقف إطلاق النار، فالعالم كله يتحدث عن الحرب ومصر تتحدث عن السلام والهدنة".

ولفت "الباز"، إلى أن هناك منصات عربية ودولية تحدثت عن فشل المفاوضات الرباعية، لكن المصادر تؤكد أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاضات.

وأكد أن المفاوضات مستمرة بما يعني أن هناك نقاط خلاف يتم الاتفاق عليها والوصول إلى هدنة إنسانية، قد تكون طويلة تصل إلى 6 أسابيع، مع مراعاة الجانب الديني حيث أن شهر رمضان يقترب، ولكن هذا لم يُعلن عنه بشكل كبير.