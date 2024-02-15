عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

كشف د.مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، سبب رفض اللجنة العلمية العليا المُشكّلة من وزير السياحة والآثار وعالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس لمشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

وقال شاكر لـ"الدستور"، إن رفض تطوير الهرم الثالث كان متوقعًا لدى أغلب الأثريين، موضحًا أن طريقة عرض المشروع وراء فشله، إضافة إلى مكان عرض المشروع من أمام الهرم أثار غضب المواطنين على منصات التواصل.

أضاف “أنه كان لا بدّ من البدء بالإعلان عن تنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه ومعرفة كمية هذه الكتل الجرانيتية ومدى الاستفادة منها قبل الإعلان عن أى مشروعات للترميم الأثرى إلى أثر مهم بحجم هرم منكاورع”، لافتًا إلى أنه يجب التدخل في عمليات الترميم بهدف حماية الأثر ولا يتم التدخل فى الترميم بما يقل عن 20%.

من ناحيتها قالت د.سحر سليم، أستاذ ورئيس قسم الأشعة بكلية طب القاهرة، خبيرة أشعة الآثار والمومياوات أن استقرار اللجنة برفض المشروع، خاصة أن اللجنة المُشكّلة من الخبراء بكل من الولايات المتحدة والتشيك وألمانيا والتى استدعاها د.زاهي حواس مؤكدًا أنهم متخصصون فى الأهرامات واللجنة بالكامل تبدي عدم موافقتها على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية حول جسم منكاورع مع ضرورة الحفاظ على حالة الهرم دون أي إضافات، واصفًا القرار بـ"المناسب في هذه الحالة".

وأضافت سحر، لـ"الدستور"، أنه يجب قبل القيام بأي مشروع أثرى أن تكون هناك لجنة علمية لدراسته قبل الشروع في أي إجراءات لما نمتلكه من آثار غالية يجب المحافظة عليها والتعامل معها بشكل علمي".