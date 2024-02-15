بعد "ضرب نار".. الطفل منذر مهران مع العوضي بـ"حق عرب" رمضان 2024

يشهد الموسم الدرامي لشهر رمضان الكريم 2024، منافسة قوية بين عدد كبير من مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك الطفل منذر مهران، في الموسم الرمضاني 2024، من خلال مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، وهو مكون من 30 حلقة.

ولم يكن هذا العمل الأول الذي يجمع العوضي، مع الطفل منذر مهران، حيث التقيا خلال الموسم الرمضاني الماضي 2023، في مسلسل "ضرب نار" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، إيمان السيد، أحمد بدير، وكان من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

وكان أول عمل فني ساهم في شهرة الطفل عندما شارك في مسلسل "جزيرة غمام"، حيث اشتهر بين الأطفال باسم "سمير" نسبة لشخصيته في العمل.

أحداث وأبطال "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.