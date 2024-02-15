الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة بالجيش الثالث

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة، والذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء شريف العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى نطاق المسئولية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون التي تم تنفيذها خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة، وكيفية اتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطارئة طبقًا للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات، مشيدًا بالآداء المتميز والتخطيط الراقى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

وفي ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة التدريب القتالي لكافة التشكيلات والوحدات وصولًا لأعلى مستويات الجاهزية والاحترافية فى تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف.

حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الجيش الثالث الميداني

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