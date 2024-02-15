الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بسبب مخاوف من اضطرابات أمنية.. نقل مروان البرغوثى من سجن عوفر

مروان البرغوثى
مروان البرغوثى

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء أمس الأربعاء، نقل مروان البرغوثي من سجن "عوفر" للعزل عقب معلومات عن "اضطرابات مخطط لها".

 

ويعتبر مروان البرغوثي أحد أبرز الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل، وباتت حريته مطروحة في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيث طالب قادة حماس، مطلع الشهر الجاري، إسرائيل بالإفراج عن البرغوثي، كجزء من أي اتفاق لوقف القتال في غزة، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

 

ويقضي البرغوثي وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة في إسرائيل.

 

جدير بالذكر أنه وفقا لتقديرات منظمة "هاموكيد" لحقوق الإنسان الإسرائيلية، يبلغ عدد "السجناء الأمنيين" الذين تحتجزهم إسرائيل حاليا نحو 9000 سجين أمني، تطالب حماس بالإفراج عنهم جميعا.

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عاجل.. بسبب مخاوف من اضطرابات أمنية.. نقل مروان البرغوثى من سجن عوفر

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