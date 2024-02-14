أستاذ علاقات دولية: زيارة أردوغان لمصر ستنعكس إيجابيًا على الملف الليبي

قال د.حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر بمثابة فتح آفاق جديدة في مستوى العلاقات المصرية التركية.

التعاون المصري التركي

أكد فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر فضائية “DMC” أن التعاون المصري التركي سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط بالكامل وليس على مستوى البلدين، لذا هذه الزيارة سيكون لها الكثير من الانعكاسات الإيجابية على الكثير من الملفات التي توجد في المنطقة الآن.

الثقل الاستراتيجي المصري التركي

وأضاف أن لكل من مصر وتركيا ثقل استراتيجي واضح، لذا سيكون للتعاون المصري التركي أهمية كبيرة للملف الفلسطيني، حيث تسعى كلًا من مصر وتركيا إلى وقف إطلاق النار في فلسطين وأن يكون هناك اعتراف دولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن زيارة رجب طيب أردوغان ستنعكس إيجابيًا على الملف الليبي، كما أنها ستنعكس إيجابيًا على حجم العلاقات التركية اليونانية حيث ستلعب مصر دور الوساطة بين تركيا وقبرص الفترة المقبلة لكيفية ترسيم الحدود البحرية مرة أخرى.