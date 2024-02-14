الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جاك سوليفان: نضغط بشدة من أجل حماية المدنيين في رفح

جاك سوليفان
جاك سوليفان

قال مستشارالأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعمل على تجاوز العقبات من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف:" نعمل على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ويمكن البناء عليه بعد ذلك".

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض:" نتعامل مع وجود مليون شخص في منطقة صغيرة مثل رفح، ويجب أن يكون هناك منطقة آمنة يلجؤون إليها"، مؤكدًا على ضغط الولايات المتحدة بشدة من أجل حماية المدنيين في رفح.

تابع:" نضغط على إسرائيل بشأن خطتهم لحماية المدنيين في رفح في حال شن عملية عسكرية هناك"، متوقعًا سماح إسرائيل بإدخال شحنات الطحين والمساعدات إلى غزة.

اردف:" نسعى إلى تحقيق الأمن لإسرائيل ووقف التهديدات من حزب الله"، معتبرًا  إطلاق حزب الله الصواريخ بشكل أعمق داخل إسرائيل يشكل مصدر قلق بالنسبة لنا.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدات الإنسانية غزة حزب الله رفح

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