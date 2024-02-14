الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المرصد الأورومتوسطى: جيش الاحتلال يقتل 280 شخصًا فى رفح بينهم 155 طفلًا

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على رفح

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتوجه جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مذبحة غير مسبوقة في رفح  جنوب قطاع غزة.

وأكد المرصد في بيان له، أهمية هذا الطلب الذي جاء استجابة للتطورات الخطيرة التي يشهدها القطاع، لا سيما أن محافظة رفح آخر ملاذ للنازحين.

وقال البيان: "طلب جنوب إفريقيا من شأنه أن يبرز قيام "إسرائيل" بانتهاك كافة التدابير الاحترازية التي سبق وأن حكمت فيها محكمة العدل الدولية وألزمت تل أبيب من خلالها بمنع وعدم ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

أضاف البيان أن طلب جنوب إفريقيا يخلق فرصة حقيقية أمام محكمة العدل الدولية للاضطلاع بدورها في حماية الفلسطينيين في غزة من أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضدهم، ودفعها إلى اتخاذ تدابير تحفظية جديدة يكون لها وقع عملي، بما يشمل وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه بدلًا من تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، صعّدت "إسرائيل" من إجراءاتها لتقييد وصول المساعدات، وجميع سكان قطاع غزة يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي.

تزايد حالات الوفاة في رفح

المرصد، قال إنه وثق تزايد حالات الوفاة الناتجة عن الجوع أو سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بهما في القطاع، محذرًا من أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية بدأت بالفعل ضد رفح، وأن الإبادة الجماعية طالتها بالقتل والتجويع والحرمان من الخدمات الصحية.

وأعلن المرصد عن قتل جيش الاحتلال نحو 280 شخصًا في رفح، بينهم نحو 155 من الأطفال والنساء، كما دمر نحو 220 وحدة سكنية هناك بشكل كلي أو جزئي، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جنوب أفريقيا قطاع غزة محكمة العدل الدولية مذبحة

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