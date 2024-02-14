الأربعاء 14 فبراير 2024
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سياسي

نائبة: الاحتلال يمارس جرائم تطهير عرقى وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين

الدكتورة حنان عبده
الدكتورة حنان عبده عمار

أدانت د.حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد الاحتلال وقصف رفح الفلسطينية، مؤكدة أن إسرائيل تسعى لتنفيذ مخططها الخبيث، وهو تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

إسرائيل تتجاوز كل الخطوط

أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات اليوم أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء في حربها غير المشروعة على قطاع غزة واحتلالها الغاشم، ما يتسبب في فقدان الأرواح البريئة للنساء والأطفال في معركة لا يمكن تبريرها، والذي يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، بالإضافة إلى اعتدائها على الإنسانية أمام المجتمع.

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جرائم تطهير عرقي
أشارت حنان إلى أن الاحتلال يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في قطاع غزة، وهى أفعال يُعتبر أنها تتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تدين مثل هذه الأعمال الإجرامية، ومن بين هذه المواثيق، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتصدي لتلك الانتهاكات ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية.

واختتمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قائلة: "إن الهدف الرئيسي من تلك العمليات هو القضاء على القضية الفلسطينية بأكملها، ويتضح ذلك من خلال استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ما يؤكد الرغبة في تحقيق أهدافها على حساب الحقوق الإنسانية، مشددة على تحميل إسرائيل مسئوليتها الدولية وتوجيه النقد الدولي إليها لضمان احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى ضرورة التكاتف بقوة ضد تلك الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها وتحقيق العدالة، خاصةً أن إسرائيل لا تلتفت إلى أحد.

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