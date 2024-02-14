دراما رمضان 2024| الشركة المتحدة تطرح البوستر الرسمي لـ"عتبات البهجة"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة العدل جروب البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة الذي يخوض به الفنان يحيي الفخراني سباق دراما رمضان 2024، والمكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج مجدي أبو عميرة.

وحمل البوستر الرسمي لمسلسل “عتبات البهجة” صورة النجم الكبير يحيي الفخراني والذي سيجسد شخصية هامة تتحدث عن التكنولوجيا وطرق تعامل الكِبار معها، وغيرها من الأحداث الهامة التي ستعرض ضمن أحداث العمل الفني.



ومسلسل "عتبات البهجة" يشارك فيه مع الفنان يحيي الفخراني البطولة كل من النجوم جومانا مراد، هنادي مهنا، خالد شباط، عنبة، محسن منصور، صلاح عبدالله، حنان يوسف، وفاء صادق، هشام إسماعيل، وهو من إخراج مجدي أبوعميرة الذي سبق وقدم لنا مع الفخراني مسلسل يتربى في عزو.

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة: