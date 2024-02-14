الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| الشركة المتحدة تطرح البوستر الرسمي لـ"عتبات البهجة"

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة العدل جروب البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة الذي يخوض به الفنان يحيي الفخراني سباق دراما رمضان 2024، والمكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج مجدي أبو عميرة.

وحمل البوستر الرسمي لمسلسل “عتبات البهجة” صورة النجم الكبير يحيي الفخراني والذي سيجسد شخصية هامة تتحدث عن التكنولوجيا وطرق تعامل الكِبار معها، وغيرها من الأحداث الهامة التي ستعرض ضمن أحداث العمل الفني.
 

 ومسلسل "عتبات البهجة" يشارك فيه مع الفنان يحيي الفخراني البطولة كل من النجوم جومانا مراد، هنادي مهنا، خالد شباط، عنبة، محسن منصور، صلاح عبدالله، حنان يوسف، وفاء صادق، هشام إسماعيل، وهو  من إخراج مجدي أبوعميرة الذي سبق وقدم لنا مع الفخراني مسلسل يتربى في عزو.

 

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:

  • يحيى الفخراني
  • جومانا مراد
  • صلاح عبد الله
  • عنبة
  • خالد شباط
  • صفاء الطوخي
  • سماء إبراهيم
  • هشام إسماعيل
  • وفاء صادق
  • حازم إيهاب
  • يوسف عثمان
  • ليلى عزالعرب
  • علاء مرسي
  • معالجة درامية مدحت العدل
  • إخراج مجدي أبوعميرة
  • إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة العدل جروب البوستر الرسمي لمسلسل عتبات البهجة مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة

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