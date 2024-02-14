أكرم حسني رحلة كوميديا انطلقت من الإذاعة حتى "بابا جه"

من المرتقب عرض المسلسل الكوميدي "بابا جه" في رمضان القادم 2024 بطولة الفنان أكرم حسني، والذي من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا كما اعتاد "حسني" في أعماله.

واستطاع الفنان أكرم حسني أن يحقق المعادلة الصعبة وهي إشادة الجماهير والنقاد بأداؤه واختياراته ليصبح في سنوات قلائل واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر بل وأحد أنجح متعددي المواهب فيها.

وفي هذه السطور نستعرض رحلة نجاحات أكرم حسني وبدايات مشواره الفني:

أكرم حسني هو إعلامي وشاعر غنائي وممثل مصري ولد في 10 سبتمبر 1974، تخرج كضابط شرطة عام 1996، وعمل في سلك الشرطة لمدة عشر سنوات، وبعدها ترك العمل كضابط شرطة ثم بدأ مشواره الإعلامي في محطة إذاعة "نجوم إف أم" عام 2004 حيث قدم برنامج أسبوعي تحت اسم “100.6”.

في عام 2008 كانت بداية نجاحه بعد أن ابتكر شخصية "أبو حفيظة" في برنامجه الكوميدي "نشرة أخبار الخامسة والعشرون"، إذ نجح في تقديم هذه الشخصية بشكل كبير.

في عام 2009 قدم كذلك أكرم حسني برنامج " الكابوس" بشخصية أبو حفيظة، بينما في 2011 قدم برنامج "حدوتة بعد النوم" وذلك بشخصية أبو حفيظةأيضًا.

شارك حسني في العام نفسه في ورشة لتعليم التمثيل مع مروة جبريل ثم قدم بعدها أول أدواره التمثيلية في المسلسل الكوميدي "نونة المأذونة" بطولة النجمة حنان ترك، والذي عرض في رمضان 2011، وظهر فيه أيضًا بشخصية أبو حفيظة.

في عام 2013 قدم أكرم حسني برنامج "وسيم هدهد" وهو برنامج نقدي بقالب كوميدي،بينما في عام 2014 اقتبس من شخصية أبو حفيظة جملة "أسعد الله مساءكم" لتصبح عنونًاا لبرنامجه الكوميدي، وقدم من هذا البرنامج ثلاثة مواسم محققًا نجاحًا كبيرًا، وفي عام 2015 قدم برنامج "ما وراء التردد".

أعماله

ومن أعماله مشاركته عام 2015 في مسلسل "لهفة" وكذلك في فيلم "كابتن مصر"، والذي ظهر فيه بشخصية أبو حفيظة، ثم ابتعد حسني عن شخصية أبو حفيظة مقدمًا دور البطولة بجانب أحمد فهمي في فيلم "كلب بلدي" عام 2016، وشارك معه في مسلسل "ريّح المدام" عام 2017، كما شارك في بطولة "بنك الحظ" في العام ذاته، كذلك قدم مسلسل "الوصية" في عام 2018، وشارك كذلك في فيلم "البدلة"، ومسلسل "الواد سيد الشحات".